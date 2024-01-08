Женщина погибла, ещё семеро, включая 5 детей, пострадали в ДТП на Урале
Последствия столкновения Chevrolet Niva с Ford Mondeo на Урале. Обложка © t.me / ГИБДД Свердловской области
В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Также пострадало семь человек, включая пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, всё произошло на 57-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск Режевского района. Проезжающий по трассе с "небезопасной скоростью" водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и въехал во встречный Ford Mondeo. Второе авто, к слову, тоже нарушило ПДД: число пассажиров превышало положенную норму.
"В результате происшествия пассажир автомобиля "Шевроле Нива" погибла на месте, ещё семь пассажиров автомобиля "Форд", из которых пять — дети двух, четырёх, шести, 15 и 17 лет, получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении ГИБДД.
Теперь в деле разбираются сотрудники Госавтоинспекции, ведётся расследование по факту смертельной аварии.
А ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП в Башкирии, где на 39-м километре автодороги Иглино – Красная Горка в Нуримановском районе столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. В результате аварии погибли три человека, в том числе десятимесячный ребёнок. Также есть трое пострадавших, один из них — несовершеннолетний 2010 года рождения.