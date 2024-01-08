Женщина погибла, ещё семеро, включая 5 детей, пострадали в ДТП на Урале

В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Также пострадало семь человек, включая пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, всё произошло на 57-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск Режевского района. Проезжающий по трассе с "небезопасной скоростью" водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и въехал во встречный Ford Mondeo. Второе авто, к слову, тоже нарушило ПДД: число пассажиров превышало положенную норму.

"В результате происшествия пассажир автомобиля "Шевроле Нива" погибла на месте, ещё семь пассажиров автомобиля "Форд", из которых пять — дети двух, четырёх, шести, 15 и 17 лет, получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении ГИБДД.

Теперь в деле разбираются сотрудники Госавтоинспекции, ведётся расследование по факту смертельной аварии.