Регион

Уведомления отключены

7 января, 18:06

Страшное ДТП на сибирской трассе унесло жизнь 4 человек в Рождество. Уцелел лишь ребёнок

Под Новосибирском при столкновении иномарок на встречке погибли четыре человека

ДТП на новосибирской трассе унесло жизнь четырёх человек. Обложка © Telegram / mvd_54

ДТП на новосибирской трассе унесло жизнь четырёх человек. Обложка © Telegram / mvd_54

В результате столкновения двух иномарок на трассе в Новосибирской области погибли четыре человека. Как сообщили в региональном главке МВД, трагедия произошла вечером 7 января.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о подробностях ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Видео © Telegram / mvd_54

"Мужчина, управляя Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р254 "Иртыш" со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1364-м километре выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio", — заявили в ведомстве.

Последствия ДТП на новосибирской трассе, которое унесло жизнь четырёх человек. Фото © Telegram / mvd_54

Последствия ДТП на новосибирской трассе, которое унесло жизнь четырёх человек. Фото © Telegram / mvd_54

В результате случившегося погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии в больницу доставлен ребёнок 2018 года рождения — он находился в Toyota Spacio.

Один человек погиб и шесть пострадали в жёстком ДТП в Оренбургской области
Один человек погиб и шесть пострадали в жёстком ДТП в Оренбургской области

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области столкнулись УАЗ и "бентли". В результате ДТП пострадали четыре человека.

Никита Осипов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров