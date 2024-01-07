Страшное ДТП на сибирской трассе унесло жизнь 4 человек в Рождество. Уцелел лишь ребёнок

В результате столкновения двух иномарок на трассе в Новосибирской области погибли четыре человека. Как сообщили в региональном главке МВД, трагедия произошла вечером 7 января.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о подробностях ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Видео © Telegram / mvd_54

"Мужчина, управляя Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р254 "Иртыш" со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1364-м километре выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio", — заявили в ведомстве.

Последствия ДТП на новосибирской трассе, которое унесло жизнь четырёх человек. Фото © Telegram / mvd_54

В результате случившегося погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии в больницу доставлен ребёнок 2018 года рождения — он находился в Toyota Spacio.