"Бентли" вылетел на встречку и столкнулся с УАЗ на Урале

На десятом километре Арамильского тракта в Свердловской области столкнулись УАЗ и "бентли". Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадало четыре человека — сейчас им оказывают медицинскую помощь на месте.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Bentley, который выехал на встречную полосу. Причём ранее он уже был лишён прав. По факту ДТП проводится проверка.

"На данном участке автодороги организовано реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют поток", — говорится в сообщении ГИБДД.