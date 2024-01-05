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Мужчина за рулём влетел во встречную легковушку на трассе в Приморье, погибли трое

Один ребёнок и двое взрослых погибли в результате ДТП в Приморском крае

5 января, 05:30
ДТП на трассе в Приморье. Обложка © t.me / Полиция Приморья

ДТП на трассе в Приморье. Обложка © t.me / Полиция Приморья

ДТП с участием трёх погибших, среди которых ребёнок, произошло на трассе в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Днём 5 января на 699-м километре автодороги "ХабаровскВладивосток" водитель Toyota Nadia 1980 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребёнок, которые находились в Toyota Nadia", — говорится в сообщении.

ДТП на трассе в Приморье. Фото © t.me / Полиция Приморья

ДТП на трассе в Приморье. Фото © t.me / Полиция Приморья

По информации ведомства, с различными травмами госпитализировали несовершеннолетнюю пассажирку Toyota Nadia. Водитель Toyota Camry и мужчина-пассажир Toyota Nadia от госпитализации отказались.

Прокуратура края проводит проверку по факту смертельного ДТП.

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В Южно-Сахалинске пьяный водитель насмерть сбил двух женщин на остановке

Ранее Лайф писал, что в Курской области столкнулись автобус "Неман" и КамАЗ. В результате аварии погиб один человек, ещё трое пострадали. Автобус двигался по направлению из Белгорода в Курск. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Авторы
Ян Поланин
Ян Поланин
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