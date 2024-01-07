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7 января, 14:05

Трёхлетний малыш погиб в страшном ДТП под Самарой

Авто улетело в кювет на трассе в Самарской области, погиб трёхлетний ребёнок

Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Обложка © T.me / Прокуратура Самарской области

Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Обложка © T.me / Прокуратура Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области легковой автомобиль с водителем и двумя пассажирами улетел в кювет. В результате ДТП погиб маленький ребёнок.

Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Фото © T.me / Прокуратура Самарской области

Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Фото © T.me / Прокуратура Самарской области

Как сообщили в региональной прокуратуре, всё произошло сегодня около 14:00 по местному времени (13:00 мск) на 154-м километре автодороги А300 "Самара – Большая Черниговка". Водитель Renault не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Фото © T.me / Прокуратура Самарской области

Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Фото © T.me / Прокуратура Самарской области

При этом, по данным местного портала 63.ru, в машине в момент аварии находилась супружеская пара с ребёнком 2020 года рождения. Взрослые пострадали, но выжили, а малыш от полученных травм скончался. Правоохранители проводят проверку.

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Николь Вербер
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