Трёхлетний малыш погиб в страшном ДТП под Самарой
Авто улетело в кювет на трассе в Самарской области, погиб трёхлетний ребёнок
Renault улетел в кювет на трассе в Самарской области. Обложка © T.me / Прокуратура Самарской области
В Большечерниговском районе Самарской области легковой автомобиль с водителем и двумя пассажирами улетел в кювет. В результате ДТП погиб маленький ребёнок.
Как сообщили в региональной прокуратуре, всё произошло сегодня около 14:00 по местному времени (13:00 мск) на 154-м километре автодороги А300 "Самара – Большая Черниговка". Водитель Renault не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
При этом, по данным местного портала 63.ru, в машине в момент аварии находилась супружеская пара с ребёнком 2020 года рождения. Взрослые пострадали, но выжили, а малыш от полученных травм скончался. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф рассказывал о смертельной аварии в Курской области, где столкнулись КамАЗ и автобус "Неман". В результате ДТП погиб один водитель, три пассажирки получили травмы разной степени тяжести.