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7 января, 12:38

В Прикамье грузовик протаранил стену женского монастыря в канун Рождества

Грузовик въехал в стену женского монастыря в Кунгуре. Обложка © VK / СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

Грузовик въехал в стену женского монастыря в Кунгуре. Обложка © VK / СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

В Пермском крае самосвал протаранил стены женского монастыря в преддверии Рождества. Инцидент произошёл в городе Кунгуре.

Последствия аварии у женского монастыря в Кунгуре. Обложка © VK / СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

Последствия аварии у женского монастыря в Кунгуре. Обложка © VK / СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

На перекрёстке улиц Гоголя и Красной КамАЗ столкнулся с легковушкой, водитель которой не справился с управлением. В результате аварии большегруз снёс часть бетонного забора и врезался в здание кельи женского Иоанно-Предтеченского монастыря, который был построен ещё в XIX веке, сообщается в группе "СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа" в VK.

К счастью, сильно никто не пострадал. Участникам ДТП оказали разовую медицинскую помощь, а от госпитализации они отказались. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.

Под Рязанью загорелся экскурсионный автобус, выезжавший из монастыря
Под Рязанью загорелся экскурсионный автобус, выезжавший из монастыря

Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП в Приморском крае, где на 699-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток водитель Toyota Nadia выехал на встречную полосу и влетел в Toyota Camry. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребёнок.

Николь Вербер
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