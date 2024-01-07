В Прикамье грузовик протаранил стену женского монастыря в канун Рождества

В Пермском крае самосвал протаранил стены женского монастыря в преддверии Рождества. Инцидент произошёл в городе Кунгуре.

Последствия аварии у женского монастыря в Кунгуре. Обложка © VK / СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

На перекрёстке улиц Гоголя и Красной КамАЗ столкнулся с легковушкой, водитель которой не справился с управлением. В результате аварии большегруз снёс часть бетонного забора и врезался в здание кельи женского Иоанно-Предтеченского монастыря, который был построен ещё в XIX веке, сообщается в группе "СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа" в VK.

К счастью, сильно никто не пострадал. Участникам ДТП оказали разовую медицинскую помощь, а от госпитализации они отказались. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.