Под Рязанью загорелся экскурсионный автобус, выезжавший из монастыря
Под Рязанью загорелся экскурсионный автобус, обошлось без пострадавших
В селе Пощупово Рязанской области загорелся экскурсионный автобус. В результате инцидента благо никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус. Видео © Telegram / Рязань в Telegram
Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня. В тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Причина пожара и ущерб в настоящее время уточняются. По словам очевидцев, автобус выезжал из Иоанно-Богословского монастыря.
Ранее Лайф сообщал, что под Петербургом загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца. Пожар был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.
Кадр из видео Telegram / Рязань в Telegram