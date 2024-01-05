Регион

Уведомления отключены

5 января, 16:30

Под Рязанью загорелся экскурсионный автобус, выезжавший из монастыря

Под Рязанью загорелся экскурсионный автобус, обошлось без пострадавших

В селе Пощупово Рязанской области загорелся экскурсионный автобус. В результате инцидента благо никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус. Видео © Telegram / Рязань в Telegram

Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня. В тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Причина пожара и ущерб в настоящее время уточняются. По словам очевидцев, автобус выезжал из Иоанно-Богословского монастыря.

Ранее Лайф сообщал, что под Петербургом загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца. Пожар был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане
Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Рязань в Telegram

Наталья Исакова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров