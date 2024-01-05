Огонь охватил здание церковного прихода в Ленинградской области, однако сечас пожар удалось локализовать, сообщили в телеграм-канале МЧС России. Там уточнили, что на месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

В посёлке Лебяжье под Петербургом загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца. Видео © t.me / МЧС РФ

"Спасатели МЧС России локализовали пожар в здании церковного прихода. В посёлке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца. Огнём охвачено 35 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.