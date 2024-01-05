Регион

Уведомления отключены

5 января, 11:43

Под Петербургом загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца

Огонь охватил здание церковного прихода в Ленинградской области, однако сечас пожар удалось локализовать, сообщили в телеграм-канале МЧС России. Там уточнили, что на месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

В посёлке Лебяжье под Петербургом загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца. Видео © t.me / МЧС РФ

"Спасатели МЧС России локализовали пожар в здании церковного прихода. В посёлке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца. Огнём охвачено 35 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане
Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане

А ранее Лайф рассказывал, что в Удмуртии трёхлетний ребёнок остался один дома и погиб при пожаре. Огонь охватил 72 квадратных метра частного деревянного строения. В настоящее время родителям оказывается психологическая помощь.

Обложка ©

© t.me / МЧС РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров