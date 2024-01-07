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7 января, 20:18

Три человека, включая 10-месячного малыша, стали жертвами жуткого ДТП в Башкирии

МЧС России: Три человека погибли в ДТП в Нуримановском районе Башкирии

Смертельное ДТП произошло на 39-м километре автодороги Иглино – Красная Горка в Башкирии. Как сообщает местное управление МЧС России, жертвами аварии стали три человека, ещё трое пострадали.

Три человека погибли в ДТП в Нуримановском районе Башкирии. Видео © Telegram / МЧС России

ДТП произошло в Нуримановском районе республики. На трассе столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. Среди погибших оказался десятимесячный ребёнок. Также среди пострадавших есть несовершеннолетний 2010 года рождения. Всех выживших передали врачам.

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Ранее Лайф сообщал о страшном ДТП в Новосибирской области. Там при столкновении иномарок на встречке погибло четыре человека. Уцелеть повезло лишь ребёнку 2018 года рождения.

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Telegram / МЧС России

Максим Плетнёв
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