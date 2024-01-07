Три человека, включая 10-месячного малыша, стали жертвами жуткого ДТП в Башкирии

Смертельное ДТП произошло на 39-м километре автодороги Иглино – Красная Горка в Башкирии. Как сообщает местное управление МЧС России, жертвами аварии стали три человека, ещё трое пострадали.

Три человека погибли в ДТП в Нуримановском районе Башкирии. Видео © Telegram / МЧС России

ДТП произошло в Нуримановском районе республики. На трассе столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. Среди погибших оказался десятимесячный ребёнок. Также среди пострадавших есть несовершеннолетний 2010 года рождения. Всех выживших передали врачам.