Три человека, включая 10-месячного малыша, стали жертвами жуткого ДТП в Башкирии
МЧС России: Три человека погибли в ДТП в Нуримановском районе Башкирии
Смертельное ДТП произошло на 39-м километре автодороги Иглино – Красная Горка в Башкирии. Как сообщает местное управление МЧС России, жертвами аварии стали три человека, ещё трое пострадали.
Три человека погибли в ДТП в Нуримановском районе Башкирии. Видео © Telegram / МЧС России
ДТП произошло в Нуримановском районе республики. На трассе столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. Среди погибших оказался десятимесячный ребёнок. Также среди пострадавших есть несовершеннолетний 2010 года рождения. Всех выживших передали врачам.
Ранее Лайф сообщал о страшном ДТП в Новосибирской области. Там при столкновении иномарок на встречке погибло четыре человека. Уцелеть повезло лишь ребёнку 2018 года рождения.
Telegram / МЧС России