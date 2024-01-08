Появились видео с места жуткого ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео и фото с места смертельного ДТП в районе посёлка Пятигорский Ставропольского края, где столкнулись грузовик и маршрутное такси. В данный момент специалисты деблокируют погибших и пострадавших. Также проливаются газовые баллоны в маршрутке.

Сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Видео © Telegram / МЧС России

Как уточнили в ведомстве, в ДТП погибло семь человек, ещё трое пострадали. Об их состоянии не сообщается. Для оказания помощи к месту трагедии направляются психологи МЧС России. В общей сложности там сейчас работают 33 специалиста и 11 единиц техники.