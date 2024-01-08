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8 января, 14:10

Появились видео с места жуткого ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек

МЧС опубликовало видео с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек

Последствия ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России

Последствия ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео и фото с места смертельного ДТП в районе посёлка Пятигорский Ставропольского края, где столкнулись грузовик и маршрутное такси. В данный момент специалисты деблокируют погибших и пострадавших. Также проливаются газовые баллоны в маршрутке.

Сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Видео © Telegram / МЧС России

Как уточнили в ведомстве, в ДТП погибло семь человек, ещё трое пострадали. Об их состоянии не сообщается. Для оказания помощи к месту трагедии направляются психологи МЧС России. В общей сложности там сейчас работают 33 специалиста и 11 единиц техники.

  • Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России
    Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России
  • Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России
    Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России
  • Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России
    Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России

Кадр с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России

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На кадрах видны всмятку разбитые автомобили, а грузовик от удара вообще улетел в кювет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Новгородской области около 50 автомобилей столкнулись на трассе "Нева". В результате погибло четыре человека, в том числе ребёнок.

Женщина погибла, ещё семеро, включая 5 детей, пострадали в ДТП на Урале
Женщина погибла, ещё семеро, включая 5 детей, пострадали в ДТП на Урале
Наталья Исакова
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