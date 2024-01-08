Появились видео с места жуткого ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек
МЧС опубликовало видео с места ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек
Последствия ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Обложка © Telegram / МЧС России
Пресс-служба МЧС России опубликовала видео и фото с места смертельного ДТП в районе посёлка Пятигорский Ставропольского края, где столкнулись грузовик и маршрутное такси. В данный момент специалисты деблокируют погибших и пострадавших. Также проливаются газовые баллоны в маршрутке.
Сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек. Видео © Telegram / МЧС России
Как уточнили в ведомстве, в ДТП погибло семь человек, ещё трое пострадали. Об их состоянии не сообщается. Для оказания помощи к месту трагедии направляются психологи МЧС России. В общей сложности там сейчас работают 33 специалиста и 11 единиц техники.
На кадрах видны всмятку разбитые автомобили, а грузовик от удара вообще улетел в кювет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Новгородской области около 50 автомобилей столкнулись на трассе "Нева". В результате погибло четыре человека, в том числе ребёнок.