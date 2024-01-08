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8 января, 17:47

До 16 выросло число пострадавших в ДТП с 50 авто в Новгородской области

Число пострадавших в массовой аварии с 50 автомобилями на трассе М11 в Новгородской области увеличилось до 16. Об этом информирует пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Авиация МЧС доставила трёх детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. Видео © Telegram / МЧС России

"По уточнённым данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Травмированы 16, из них пять детей", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Авиация МЧС уже доставила трёх детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. При этом работы на месте продолжаются. Спасатели развернули пункты обогрева на трассе М11. Люди могут согреться, выпить чаю и зарядить телефоны. На месте также работают психологи.

Появилось видео с места жуткого ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек
Появилось видео с места жуткого ДТП на Ставрополье, где погибло семь человек

Напомним, сегодня днём, 8 января, на 526-м километре скоростной автомобильной дороги (СПАД) М11 "Нева" произошла серьёзная массовая авария, в результате которой оказалось повреждено около 50 автомобилей. При этом в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Движение в сторону Москвы из-за ЧП перекрыли, объезд организован на 545-м километре СПАД с выездом на трассу М10. СК России возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту трагедии.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Новгородской области

Наталья Исакова
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