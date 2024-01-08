До 16 выросло число пострадавших в ДТП с 50 авто в Новгородской области
Число пострадавших в массовой аварии с 50 автомобилями на трассе М11 в Новгородской области увеличилось до 16. Об этом информирует пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
Авиация МЧС доставила трёх детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. Видео © Telegram / МЧС России
"По уточнённым данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Травмированы 16, из них пять детей", — говорится в сообщении спасательного ведомства.
Авиация МЧС уже доставила трёх детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. При этом работы на месте продолжаются. Спасатели развернули пункты обогрева на трассе М11. Люди могут согреться, выпить чаю и зарядить телефоны. На месте также работают психологи.
Напомним, сегодня днём, 8 января, на 526-м километре скоростной автомобильной дороги (СПАД) М11 "Нева" произошла серьёзная массовая авария, в результате которой оказалось повреждено около 50 автомобилей. При этом в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Движение в сторону Москвы из-за ЧП перекрыли, объезд организован на 545-м километре СПАД с выездом на трассу М10. СК России возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту трагедии.
Telegram / СУ СКР по Новгородской области