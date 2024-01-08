До 16 выросло число пострадавших в ДТП с 50 авто в Новгородской области

Число пострадавших в массовой аварии с 50 автомобилями на трассе М11 в Новгородской области увеличилось до 16. Об этом информирует пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Авиация МЧС доставила трёх детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород. Видео © Telegram / МЧС России

"По уточнённым данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Травмированы 16, из них пять детей", — говорится в сообщении спасательного ведомства.