СК показал видео с места ДТП с 50 авто и 4 погибшими в Новгородской области
В Новгородской области возбудили дело после ДТП с 50 машинами и 4 погибшими
ДТП на трассе М11 "Нева", в результате которого столкнулось около 50 автомобилей. Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области
В Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг после ДТП на трассе М11 "Нева", в результате которого столкнулось около 50 автомобилей, погибло четыре человека, включая ребёнка, пострадали десять. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обстановка на месте массового ДТП в Новгородской области. Видео © T.me / Следком
"Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты", — говорится в сообщении.
Оперативники собираются установить, какая организация занималась обслуживанием трассы и следила за её состоянием зимой. На место ДТП выехали следователи и криминалисты, уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня днём, 8 января, на 526-м километре скоростной автомобильной дороги (СПАД) М11 "Нева" произошла серьёзная массовая авария, в результате которой оказались повреждены около 50 автомобилей. При этом в ДТП погибло четыре человека, в том числе ребёнок. Движение в сторону Москвы из-за ЧП перекрыли, объезд организован на 545-м километре СПАД с выездом на трассу М10. Позднее стало известно, что в массовой аварии пострадали не менее десяти человек. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации.