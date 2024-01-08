СК показал видео с места ДТП с 50 авто и 4 погибшими в Новгородской области

В Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг после ДТП на трассе М11 "Нева", в результате которого столкнулось около 50 автомобилей, погибло четыре человека, включая ребёнка, пострадали десять. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.