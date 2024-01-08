Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо
Появилось видео с моментом массового ДТП на трассе М11 "Нева"
Момент массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как десятки машин друг за другом экстренно оттормаживаются перед неподвижным затором. Попытки некоторых водителей избежать столкновения не увенчались успехом.
Запись отчётливо демонстрирует, что недостаточная видимость не позволила шофёрам правильно оценить дорожную обстановку и заблаговременно снять ногу с педали газа. Большинству запечатлённых машин удалось остановиться вовремя, тогда как некоторые автомобили всё же вписали себя в список участников происшествия.
Момент массового ДТП на трассе М11 "Нева". Видео © t.me / RU_CHP
Напомним, что авария с участием 50 ТС произошла на 526-м километре скоростной автомобильной дороги в понедельник. Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе один ребёнок. Ещё 16 человек пострадали.
t.me / RU_CHP