Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо

Момент массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как десятки машин друг за другом экстренно оттормаживаются перед неподвижным затором. Попытки некоторых водителей избежать столкновения не увенчались успехом.

Запись отчётливо демонстрирует, что недостаточная видимость не позволила шофёрам правильно оценить дорожную обстановку и заблаговременно снять ногу с педали газа. Большинству запечатлённых машин удалось остановиться вовремя, тогда как некоторые автомобили всё же вписали себя в список участников происшествия.