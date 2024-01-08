Двоих взрослых и ребёнка госпитализировали с места массового ДТП на трассе М11

Новгородские медики госпитализировали с места массового ДТП на трассе М11 "Нева" троих пострадавших. Всего помощь врачей понадобилась 17 участникам аварии. Такие данные представила пресс-служба Минздрава РФ.

Вертолёт прилетел на место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © LIFE

По данным ведомства, требующие экстренного вмешательства ранения получили двое взрослых. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё госпитализация потребовалась несовершеннолетнему.