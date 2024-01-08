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8 января, 20:51

Двоих взрослых и ребёнка госпитализировали с места массового ДТП на трассе М11

Новгородские медики госпитализировали с места массового ДТП на трассе М11 "Нева" троих пострадавших. Всего помощь врачей понадобилась 17 участникам аварии. Такие данные представила пресс-служба Минздрава РФ.

Вертолёт прилетел на место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © LIFE

По данным ведомства, требующие экстренного вмешательства ранения получили двое взрослых. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё госпитализация потребовалась несовершеннолетнему.

"Один ребёнок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Ещё 14 пострадавшим, в том числе четырём детям, оказали амбулаторную помощь", — гласит сообщение.

Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо
Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо

Напомним, что участниками массового ДТП в Новгородской области стали 50 автомобилей. В результате аварии погибли четверо. Региональный СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
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