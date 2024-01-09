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9 января, 05:45

На трассе М11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП

Движение по трассе М11 "Нева" в Новгородской области, где произошло массовое ДТП, унёсшее жизни четверых человек, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД "Новгородский".

Место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

"Движение по СПАД (скоростная платная автомобильная дорога. — Прим. Лайфа) М11 "Нева" полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо
Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо

Напомним, вчера на трассе М11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей. Погибло четыре человека, ещё 17 пострадало. Трое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Обложка ©

VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Матвей Константинов
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