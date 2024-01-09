На трассе М11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП
Движение по трассе М11 "Нева" в Новгородской области, где произошло массовое ДТП, унёсшее жизни четверых человек, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД "Новгородский".
Место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"
"Движение по СПАД (скоростная платная автомобильная дорога. — Прим. Лайфа) М11 "Нева" полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера на трассе М11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей. Погибло четыре человека, ещё 17 пострадало. Трое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.