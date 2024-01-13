В Тульской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

В Тульской области два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком. Ещё трое госпитализированы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Последствия ДТП с микроавтобусом в Тульской области. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области

Там уточнили, что в результате аварии пострадало пять человек, три женщины с различными травмами доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу.

"Двое мужчин погибли", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали, что одной из жертв стал водитель микроавтобуса Iveco. Всего там находилось 14 пассажиров. В 17:30 на 61-м километре автодороги Лапотково – Ефремов микроавтобус столкнулся с грузовиком КамАЗ. Прокуратура намерена дать оценку деятельности компетентных органов по содержанию дорог зимой.