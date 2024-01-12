Один человек погиб и 11 пострадали в лобовом столкновении автобуса с фурой в Кстове

Смертельное ДТП с участием автобуса с рабочими, грузовика и легковушки произошло в Нижегородской области вечером 12 января. Жертвой трагедии стал водитель фуры. Подробности аварии привела региональная Гострудинспекция.

Транспортные средства не поделили дорогу на третьем километре объездного шоссе в Кстове. На кадрах с места происшествия видно, что все участники лобового ДТП получили серьёзные повреждения. Больше всего пострадала кабина тягача.

"Всего пострадавших 12, из них один погиб (водитель фуры), девять человек доставлены в стационары медицинских учреждений. Пострадавшие в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов", — сообщает Гострудинспекция.