Один человек погиб и 11 пострадали в лобовом столкновении автобуса с фурой в Кстове
Один человек погиб в ДТП с автобусом и фурой под Нижним Новгородом
Последствия смертельного ДТП под Нижним Новгородом. Обложка © T.me / Гострудинспекция в Нижегородской области
Смертельное ДТП с участием автобуса с рабочими, грузовика и легковушки произошло в Нижегородской области вечером 12 января. Жертвой трагедии стал водитель фуры. Подробности аварии привела региональная Гострудинспекция.
Транспортные средства не поделили дорогу на третьем километре объездного шоссе в Кстове. На кадрах с места происшествия видно, что все участники лобового ДТП получили серьёзные повреждения. Больше всего пострадала кабина тягача.
"Всего пострадавших 12, из них один погиб (водитель фуры), девять человек доставлены в стационары медицинских учреждений. Пострадавшие в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов", — сообщает Гострудинспекция.
А под Красноярском попытка водителя автобуса проскочить перед встречкой закончилась столкновением с легковушкой. К счастью, жертв удалось избежать, травмами отделались семь человек.