Число погибших в ДТП с минивэном и фурой под Пензой выросло до восьми
ДТП в Пензенской области. Обложка © t.me / СУ СКР по Пензенской области
Число погибших в результате столкновения минивэна с фурой в Пензенской области выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что смертельное ДТП произошло сегодня, 11 января, на 504-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал". По данным правоохранителей, 42-летний водитель минивэна вылетел на встречку, где и произошло столкновение с фурой.