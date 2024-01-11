Число погибших в ДТП с минивэном и фурой под Пензой выросло до восьми

Число погибших в результате столкновения минивэна с фурой в Пензенской области выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.