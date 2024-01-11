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11 января, 06:51

Число погибших в ДТП с минивэном и фурой под Пензой выросло до восьми

ДТП в Пензенской области. Обложка © t.me / СУ СКР по Пензенской области

ДТП в Пензенской области. Обложка © t.me / СУ СКР по Пензенской области

Число погибших в результате столкновения минивэна с фурой в Пензенской области выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что смертельное ДТП произошло сегодня, 11 января, на 504-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал". По данным правоохранителей, 42-летний водитель минивэна вылетел на встречку, где и произошло столкновение с фурой.

Ян Поланин
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