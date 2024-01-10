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10 января, 04:15

Машины превратились в груду металла после смертельного ДТП на трассе в Забайкалье

В Борзинском районе Забайкалья произошло смертельное ДТП, погиб мужчина

Смертельное ДТП случилось накануне, 9 января, в Борзинском районе Забайкальского края. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, опубликовавший видеозапись с места инцидента, в результате лобового столкновения с грузовиком там погиб водитель иномарки.

Последствия ДТП в Борзинском районе Забайкалья, в результате которого погиб мужчина. Видео © t.me / Babr Mash

По данным канала, авария произошла вчера вечером на 349-м километре трассы Чита – Забайкальск. Предварительно, владелец легковушки "Тойота-Карина" решил совершить обгон, но не успел вовремя вернуться на свою полосу и влетел во встречный грузовик марки "Вольво".

В результате предполагаемый виновник ДТП скончался на месте до приезда скорой помощи. Дальнобойщика доставили с различными переломами в Борзинскую ЦРБ.

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Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области

Ранее Лайф писал, что ДТП с двумя погибшими зарегистрировали на Владивостокском шоссе в Уссурийске 9 января. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Обложка ©

t.me / Babr Mash

Алексей Соловьёв
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