Машины превратились в груду металла после смертельного ДТП на трассе в Забайкалье

Смертельное ДТП случилось накануне, 9 января, в Борзинском районе Забайкальского края. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, опубликовавший видеозапись с места инцидента, в результате лобового столкновения с грузовиком там погиб водитель иномарки.

Последствия ДТП в Борзинском районе Забайкалья, в результате которого погиб мужчина. Видео © t.me / Babr Mash

По данным канала, авария произошла вчера вечером на 349-м километре трассы Чита – Забайкальск. Предварительно, владелец легковушки "Тойота-Карина" решил совершить обгон, но не успел вовремя вернуться на свою полосу и влетел во встречный грузовик марки "Вольво".

В результате предполагаемый виновник ДТП скончался на месте до приезда скорой помощи. Дальнобойщика доставили с различными переломами в Борзинскую ЦРБ.