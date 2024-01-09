Два человека погибло и двое пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в Приморье

ДТП с двумя погибшими зарегистрировали на Владивостокском шоссе в Уссурийске. Водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморского края.

"По предварительным данным, 19-летний водитель незарегистрированного автомобиля Toyota Allion, двигаясь по Владивостокскому шоссе в направлении улицы Заречная, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП два пассажира в возрасте 18 лет от полученных травм скончались, 17-летний пассажир и водитель Toyota Allion госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.