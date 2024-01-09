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9 января, 06:49

Два человека погибло и двое пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в Приморье

Смертельное ДТП в Уссурийске. Обложка © Полиция Приморья

Смертельное ДТП в Уссурийске. Обложка © Полиция Приморья

ДТП с двумя погибшими зарегистрировали на Владивостокском шоссе в Уссурийске. Водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморского края.

"По предварительным данным, 19-летний водитель незарегистрированного автомобиля Toyota Allion, двигаясь по Владивостокскому шоссе в направлении улицы Заречная, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП два пассажира в возрасте 18 лет от полученных травм скончались, 17-летний пассажир и водитель Toyota Allion госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, стаж виновника аварии составляет один год. Оказалось, что его привлекали к административной ответственности в прошлом году. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

На трассе М11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП
На трассе М11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП

Ранее Лайф писал, что участниками массового ДТП в Новгородской области стали 50 автомобилей. В результате аварии погибли четверо. Региональный главк СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Ян Поланин
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