Два человека погибло и двое пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в Приморье
Смертельное ДТП в Уссурийске. Обложка © Полиция Приморья
ДТП с двумя погибшими зарегистрировали на Владивостокском шоссе в Уссурийске. Водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморского края.
"По предварительным данным, 19-летний водитель незарегистрированного автомобиля Toyota Allion, двигаясь по Владивостокскому шоссе в направлении улицы Заречная, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП два пассажира в возрасте 18 лет от полученных травм скончались, 17-летний пассажир и водитель Toyota Allion госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, стаж виновника аварии составляет один год. Оказалось, что его привлекали к административной ответственности в прошлом году. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
Ранее Лайф писал, что участниками массового ДТП в Новгородской области стали 50 автомобилей. В результате аварии погибли четверо. Региональный главк СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело.