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11 января, 04:53

Семь человек погибли после столкновения минивэна с фурой под Пензой

МВД: В Пензенской области минивэн столкнулся с грузовиком, погибло семь человек

Последствия смертельного ДТП в Пензенской области, где погибло 7 человек. Обложка © МВД Медиа / Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Последствия смертельного ДТП в Пензенской области, где погибло 7 человек. Обложка © МВД Медиа / Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло семь человек, произошло в ночь на четверг в Пензенской области. Как передаёт портал "МВД Медиа" со ссылкой на региональное управление внутренних дел, там на 504-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" столкнулись минивэн и грузовик.

В ведомстве рассказали, что авария произошла около трёх часов ночи 11 января. По данным правоохранителей, 42-летний мужчина, управлявший минивэном, вылетел на встречку, где и произошло столкновение с фурой.

В результате инцидента погибло семь человек, которые находились в легковушке, ещё двое пострадали. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ДТП.

Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области
Названа причина смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области

Ранее Лайф писал, что 9 января в Борзинском районе Забайкальского края произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения с грузовиком погиб водитель иномарки.

Алексей Соловьёв
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