Семь человек погибли после столкновения минивэна с фурой под Пензой

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло семь человек, произошло в ночь на четверг в Пензенской области. Как передаёт портал "МВД Медиа" со ссылкой на региональное управление внутренних дел, там на 504-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" столкнулись минивэн и грузовик.

В ведомстве рассказали, что авария произошла около трёх часов ночи 11 января. По данным правоохранителей, 42-летний мужчина, управлявший минивэном, вылетел на встречку, где и произошло столкновение с фурой.

В результате инцидента погибло семь человек, которые находились в легковушке, ещё двое пострадали. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ДТП.