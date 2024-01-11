Семь человек погибли после столкновения минивэна с фурой под Пензой
МВД: В Пензенской области минивэн столкнулся с грузовиком, погибло семь человек
Последствия смертельного ДТП в Пензенской области, где погибло 7 человек. Обложка © МВД Медиа / Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло семь человек, произошло в ночь на четверг в Пензенской области. Как передаёт портал "МВД Медиа" со ссылкой на региональное управление внутренних дел, там на 504-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" столкнулись минивэн и грузовик.
В ведомстве рассказали, что авария произошла около трёх часов ночи 11 января. По данным правоохранителей, 42-летний мужчина, управлявший минивэном, вылетел на встречку, где и произошло столкновение с фурой.
В результате инцидента погибло семь человек, которые находились в легковушке, ещё двое пострадали. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее Лайф писал, что 9 января в Борзинском районе Забайкальского края произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения с грузовиком погиб водитель иномарки.