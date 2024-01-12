В ДТП с участием легковушки и ПАЗа в Зеленогорске пострадали 7 человек
Последствия столкновения легкового автомобиля с автобусом. Обложка © t.me / МВД 24
В Зеленогорске Красноярского края на регулируемом пересечении улиц Октябрьская и Первостроителей произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковушки. В аварии пострадало семь человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм-канале.
"Произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю <...> В легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе ещё трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из "Жигулей" госпитализирован", — сказано в публикации. Освидетельствование показало, что никто из водителей не был пьян.
Ранее Лайф сообщал о том, что смертельное ДТП произошло 11 января на 504-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал". По данным правоохранителей, 42-летний водитель минивэна вылетел на встречку, где и произошло столкновение с фурой. Позже появилась информация о том, что число погибших в ДТП с минивэном и фурой под Пензой выросло до восьми.