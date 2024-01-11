Водитель 6 часов корчился от инсульта на глазах у инспекторов ДПС, посчитавших его пьяным

Дальнобойщик на Урале в течение шести часов умирал от инсульта на глазах сотрудников Госавтоинспекции, которые не смогли определить его состояние и приняли его за пьяного, оставив "прийти в себя" в кабине фуры с выключенным отоплением. О том, нарушили ли правоохранители своими действиями закон, рассказал автоюрист Илья Москвин в беседе с телеканалом "360".

Ситуация произошла 5 января, когда работающий на заводе по производству минералки и безалкогольных напитков 46-летний Роман отвёз груз в пункт выгрузки и уже на обратном пути почувствовал себя плохо, после чего попал в ДТП на 158-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью. Шофёр задетого самосвала был готов продолжить путь без участия ГИБДД, но не смог договориться об этом с Романом — тот опустил стекло в кабине, но не смог произнести ни слова. На тот момент было около 12 часов дня. Водителю самосвала пришлось вызвать ГИБДД — они прибыли на место уже через 15 минут.

Осмотрев Романа, сотрудники инспекции решили, что он пьян. Когда в диспетчерской его предприятия заметили по данным маячка, что машина не двигается, то позвонили водителю, и вызов принял один из служащих ГИБДД. Они договорились о том, что к месту ДТП подъедет другой дальнобойщик. Прибыв на место, тот обнаружил коллегу едва подающим признаки жизни — бледный, при дыхании не идёт пар — на полу кабины с выключенной печкой в 20-градусный мороз. Он растормошил мужчину и ещё больше встревожился, увидев у него отсутствующий взгляд. Роман провёл в холодной кабине около двух часов.

Коллега усомнился в том, что дело в алкоголе, ведь от Романа совсем не пахло спиртным, и настоял на том, чтобы инспекторы вызвали скорую, чего те не хотели делать, будучи уверенными, что если водитель и не напился, то точно употребил наркотики. Около пяти часов к месту прибыл ещё один водитель с механиком, чтобы отогнать машину, и уже они определили у Романа признаки инсульта и вызвали скорую, которая приехала через час — к 18:00. В больнице уже к ночи поставили точный диагноз: геморрагический инсульт — резкое кровоизлияние в мозг из-за разорвавшихся стенок сосудов. Врачи пытаются спасти мужчину, но пока что состояние неизменно. Если он выживет, то ему предстоит реабилитация в течение многих лет.

Родственники пострадавшего собираются обратиться в СК из-за некорректных действий инспекторов. По мнению юриста, помогающего семье, ситуация подходит под состав уголовного дела об оставлении человека в опасности. В региональном управлении ГИБДД утверждают, что медицинская помощь была предложена, но ни один из водителей не жаловался на недомогание. Однако, по мнению автоюриста Ильи Москвина, правоохранители нарушили порядок действий, установленный для подозрения на опьянение.

"В регламенте говорится о том, что при наличии признаков опьянения останавливаются понятые или делается видеофиксация. Они же хотели провести освидетельствование, то есть двухчасовой интервал им был не нужен. <…> Если человек в сознании, освидетельствование проводят сразу", — объяснил он.

По его словам, сначала должен был быть составлен протокол, после этого водителя должны были при понятых отстранить от управления, записывая процесс на видео. Далее следовало провести проверку на опьянение, а если это невозможно, то направить в учреждение.