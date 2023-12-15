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15 декабря, 05:28

У футболиста случился инсульт во время матча любительских команд в Орле

<p>Футболист, которому стало плохо во время матча в Орле. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/60491" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Футболист, которому стало плохо во время матча в Орле. Обложка © SHOT

В Орле во время матча любительских команд у одного из футболистов случился инсульт. Как сообщает SHOT, 20-летнего игрока с поля увезли в реанимацию.

По данным телеграм-канала, студенту аграрного университета, защитнику клуба "Олимп Кромы" Даниле стало плохо примерно через пять минут после начала встречи. Другие футболисты заметили, что с игроком что-то не так, и решили заменить его. Но потом поняли, что надо вызывать скорую. Пока ехали медики, игроки сами оказывали помощь Дане и делали компресс.

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Сейчас состояние спортсмена стабильное, он в больнице. Ранее парень не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем. Одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть спортсмена.

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Иван Косицын
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