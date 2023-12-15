У футболиста случился инсульт во время матча любительских команд в Орле

В Орле во время матча любительских команд у одного из футболистов случился инсульт. Как сообщает SHOT, 20-летнего игрока с поля увезли в реанимацию.

По данным телеграм-канала, студенту аграрного университета, защитнику клуба "Олимп Кромы" Даниле стало плохо примерно через пять минут после начала встречи. Другие футболисты заметили, что с игроком что-то не так, и решили заменить его. Но потом поняли, что надо вызывать скорую. Пока ехали медики, игроки сами оказывали помощь Дане и делали компресс.

Сейчас состояние спортсмена стабильное, он в больнице. Ранее парень не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем.