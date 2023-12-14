Шайба влетела в голову юному болельщику на матче в Воронеже
SHOT: Шайба попала в голову юному зрителю на матче "Буран" – "Динамо" в Воронеже
В Воронеже юный болельщик получил шайбой по голове во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным "Бураном" и петербургским "Динамо". Об инциденте сообщает SHOT.
Шайба влетела в голову юному болельщику на матче в Воронеже. Видео © Telegram / SHOT
Ребёнку принесли лёд, чтобы приложить к месту ушиба. Телеграм-канал отмечает, что "Буран" теперь разыскивает родителей пострадавшего, чтобы извиниться и компенсировать ему ущерб. Матч, к слову, завершился победой петербуржцев со счётом 7:2.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем. Одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики лишь констатировали смерть спортсмена.
Кадр из видео Telegram / SHOT