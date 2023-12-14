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14 декабря, 16:05

Шайба влетела в голову юному болельщику на матче в Воронеже

SHOT: Шайба попала в голову юному зрителю на матче "Буран" – "Динамо" в Воронеже

В Воронеже юный болельщик получил шайбой по голове во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным "Бураном" и петербургским "Динамо". Об инциденте сообщает SHOT.

Шайба влетела в голову юному болельщику на матче в Воронеже. Видео © Telegram / SHOT

Ребёнку принесли лёд, чтобы приложить к месту ушиба. Телеграм-канал отмечает, что "Буран" теперь разыскивает родителей пострадавшего, чтобы извиниться и компенсировать ему ущерб. Матч, к слову, завершился победой петербуржцев со счётом 7:2.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем. Одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики лишь констатировали смерть спортсмена.

Фанат умер прямо на трибунах во время матча чемпионата Испании. Тело вынесли под аплодисменты

Фанат умер прямо на трибунах во время матча чемпионата Испании. Тело вынесли под аплодисменты

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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