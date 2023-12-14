В Воронеже юный болельщик получил шайбой по голове во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным "Бураном" и петербургским "Динамо". Об инциденте сообщает SHOT.

Шайба влетела в голову юному болельщику на матче в Воронеже. Видео © Telegram / SHOT

Ребёнку принесли лёд, чтобы приложить к месту ушиба. Телеграм-канал отмечает, что "Буран" теперь разыскивает родителей пострадавшего, чтобы извиниться и компенсировать ему ущерб. Матч, к слову, завершился победой петербуржцев со счётом 7:2.