В Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем
Mash: 60-летний вратарь любительской хоккейной команды умер перед игрой в Москве
Врачи скорой пытались спасти хоккеиста-любителя, рухнувшего на лёд на "Снегирь арене" в Новой Москве. Обложка © Telegram / Mash
Вратарь любительской хоккейной команды умер во время разминки перед матчем на "Снегирь арене" в Новой Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 60-летний мужчина внезапно рухнул на лёд, одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики не смогли спасти хоккеиста. Отмечается, что врача на арене не оказалось. Причина смерти устанавливается.
Похожий инцидент произошёл в столице две недели назад. Тогда умер 61-летний хоккеист-любитель. Всё произошло на матче лиги SHL между командами "Фаворит" и "Армата".