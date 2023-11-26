В Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем

Вратарь любительской хоккейной команды умер во время разминки перед матчем на "Снегирь арене" в Новой Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 60-летний мужчина внезапно рухнул на лёд, одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики не смогли спасти хоккеиста. Отмечается, что врача на арене не оказалось. Причина смерти устанавливается.