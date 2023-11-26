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26 ноября, 18:51

В Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем

Mash: 60-летний вратарь любительской хоккейной команды умер перед игрой в Москве

<p>Врачи скорой пытались спасти хоккеиста-любителя, рухнувшего на лёд на "Снегирь арене" в Новой Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/49684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Врачи скорой пытались спасти хоккеиста-любителя, рухнувшего на лёд на "Снегирь арене" в Новой Москве. Обложка © Telegram / Mash

Вратарь любительской хоккейной команды умер во время разминки перед матчем на "Снегирь арене" в Новой Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 60-летний мужчина внезапно рухнул на лёд, одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики не смогли спасти хоккеиста. Отмечается, что врача на арене не оказалось. Причина смерти устанавливается.

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Похожий инцидент произошёл в столице две недели назад. Тогда умер 61-летний хоккеист-любитель. Всё произошло на матче лиги SHL между командами "Фаворит" и "Армата".

Никита Никонов
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