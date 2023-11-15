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15 ноября, 08:30

Британская полиция арестовала хоккеиста за шокирующее убийство соперника во время матча

Арестован хоккеист "Шеффилд Стилерс", насмерть порезавший коньком соперника

<p>Погибший хоккеист "Ноттингем Пантерс", 29-летний Адам Джонсон. Обложка © <a href="https://www.panthers.co.uk/onice/202324-elite-league-roster/adam-johnson" target="_blank" rel="noopener noreferrer">panthers.co.uk</a></p>

Погибший хоккеист "Ноттингем Пантерс", 29-летний Адам Джонсон. Обложка © panthers.co.uk

В Великобритании арестовали канадского хоккеиста клуба "Шеффилд Стилерс" Мэтта Петгрейва, который подозревается в непреднамеренном убийстве. Во время матча в октябре спортсмен порезал коньком шею сопернику из "Ноттингем Пантерс", от чего тот скончался.

Момент столкновения хоккеиста клуба "Шеффилд Стилерс" Мэтта Петгрейва с соперником из "Ноттингем Пантерс" Адамом Джонсоном. Видео © X / action_laugh

Хоккеиста поместили под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, приведшего к смерти игрока "Ноттингем Пантерс", 29-летнего американца Адама Джонсона, передаёт Daily Mail.

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Сам инцидент произошёл 28 октября во время матча Кубка вызова EIHL между "Ноттингем Пантерс" и "Шеффилд Стилерс". Во время столкновения с соперником Джонсону перерезало горло коньком. Жуткие травмы привели к смерти.

Ян Поланин
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