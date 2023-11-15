Британская полиция арестовала хоккеиста за шокирующее убийство соперника во время матча
Арестован хоккеист "Шеффилд Стилерс", насмерть порезавший коньком соперника
Погибший хоккеист "Ноттингем Пантерс", 29-летний Адам Джонсон. Обложка © panthers.co.uk
В Великобритании арестовали канадского хоккеиста клуба "Шеффилд Стилерс" Мэтта Петгрейва, который подозревается в непреднамеренном убийстве. Во время матча в октябре спортсмен порезал коньком шею сопернику из "Ноттингем Пантерс", от чего тот скончался.
Момент столкновения хоккеиста клуба "Шеффилд Стилерс" Мэтта Петгрейва с соперником из "Ноттингем Пантерс" Адамом Джонсоном. Видео © X / action_laugh
Хоккеиста поместили под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, приведшего к смерти игрока "Ноттингем Пантерс", 29-летнего американца Адама Джонсона, передаёт Daily Mail.
Сам инцидент произошёл 28 октября во время матча Кубка вызова EIHL между "Ноттингем Пантерс" и "Шеффилд Стилерс". Во время столкновения с соперником Джонсону перерезало горло коньком. Жуткие травмы привели к смерти.