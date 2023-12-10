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10 декабря, 18:40

Фанат умер прямо на трибунах во время матча чемпионата Испании. Тело вынесли под аплодисменты

В Испании остановили матч "Гранада" – "Атлетик" из-за смерти болельщика

Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между "Гранадой" и "Атлетиком" отменён из-за смерти болельщика на трибунах. Об этом сообщается на сайте команды из Бильбао.

Умершего фаната под аплодисменты вынесли со стадиона. Видео © X / RMadridMads

"От лица организаторов мы хотим выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям скончавшегося, а также всей семье клуба "Гранада". Матч между "Гранадой" и "Атлетиком" приостановлен после смерти болельщика нашего клуба", — говорится в сообщении ФК "Атлетик".

Игра проходила в Гранаде и была остановлена в начале первого тайма после того, как вратарь "Атлетика" Унаи Симон предупредил судью об инциденте на трибунах. Футболисты обеих команд покинули поле, в то время как медики начали оказывать помощь болельщику, у которого произошёл сердечный приступ. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Дата возобновления игры будет объявлена в ближайшее время. На момент остановки матча счёт был 1:0 в пользу гостей.

28-летний футболист потерял сознание на матче и умер от сердечного приступа

28-летний футболист потерял сознание на матче и умер от сердечного приступа

Ранее Лайф сообщал, что в Москве хоккеист умер во время разминки перед матчем. Одноклубники пытались откачать его, но не смогли и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики лишь констатировали смерть спортсмена.

Обложка ©

X / siwoku2900

Наталья Исакова
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