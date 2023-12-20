"Встречается у не более чем 1% детей": В Сургуте семилетний мальчик перенёс ишемический инсульт
Сургутские врачи спасли семилетнего мальчика с ишемическим инсультом
В Сургутской травмбольнице медики впервые прооперировали семилетнего ребёнка с ишемическим инсультом. Данный недуг крайне редко встречается в юном возрасте, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Мальчик поступил в больницу с жалобами на тошноту и головокружение. При выполнении КТ-ангиографии у пациента обнаружили тромб в базилярной артерии. Этот сосуд отвечает за кровоснабжение ствола головного мозга, который обеспечивает дыхание и частоту сердечных сокращений.
"В нашей клинической практике это первый случай, когда тромбоэкстракцию пришлось делать ребёнку. Ишемический инсульт — очень редкая патология в детском и подростковом возрасте. По статистике, она встречается у не более чем 1% этой категории населения", — отметил хирург Максим Бессмертных.
В итоге тромб убрали хирургическими инструментами, которые завели в тело мальчика через прокол в бедренной артерии. Сама операция длилась один час и прошла успешно. Юного пациента уже перевели в нейрохирургическое отделение, где его ждёт курс лечения и реабилитации.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге врачи провели сложнейшую операцию по пересадке пальца 11-летнему мальчику, который болен острым лимфобластным лейкозом. Донором ребёнку стала его родная мать.
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