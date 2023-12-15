Российские врачи чудом спасли мальчика, пересадив ему палец мамы

Медики Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета провели сложнейшую операцию по пересадке пальца 11-летнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Там уточнили, что донором юному пациенту стала его мать.

Петербургские врачи спасли несовершеннолетнему кисть, пересадив донорский палец. Мальчик болен острым лимфобластным лейкозом, патология появилась у него сразу после рождения. В три года малышу пересадили костный мозг от мамы, но это вызвало осложнения — иммунная система дала сбой и начался процесс поражения кожи, суставов и слизистых оболочек. У мальчика начался некроз большого пальца.

"Чтобы спасти кисть и вернуть ребёнку её функциональность, без которой невозможны даже самые простые действия, университетские врачи приняли решение действовать в два этапа", — указали в пресс-службе СПбГУ.

Сначала школьнику удалили уже омертвевшие ткани большого пальца, а затем пересадили часть второго пальца со стопы донора, которым стала его родная мама. Хирургам удалось сшить тончайшие сосуды, палец полностью прижился. Медики дают положительные прогнозы на восстановление функций кисти.