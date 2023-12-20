"Вы не видели человека некрасивее меня": Врачи "подарили" сибиряку с аномальной челюстью новое лицо

Врачи Красноярской краевой больницы исправили жителю села Большой Улуй аномально большую челюсть. У Алексея Бодрунова с рождения были неправильно развиты кости лицевого скелета, из-за чего его зубы практически не смыкались. Помимо внешних комплексов, мужчина не мог нормально питаться, а его речь была невнятной.

"Это смотрелось очень страшно. За всю мою жизнь, уверен, вы не видели человека некрасивее меня. Я смотрел в зеркало и понимал: "Кошмар". Лицо не давало реализовать все мои мечты и потребности. Не мог разборчиво произносить слова, это меня мучило, я хотел разговаривать с людьми, чтобы они смотрели мне в глаза, а не на мой рот. Хотел петь. Кушать хотел нормально", — поделился Алексей в беседе с сайтом kp.ru.

Мужчина с детства мечтал исправить лицо и даже специально устроился на вахту, чтобы побыстрее накопить нужную сумму на сложную операцию. В 2022 году он наконец записался на приём в краевую больницу, и выяснилось, что его врождённая аномалия входит в список ОМС. В итоге Алексею сделали две операции на челюсть — в марте и июне. После над обликом пациента поработал ортодонт, который с помощью брекетов выровнял все зубы. Правда, услуги стоматолога уже оказались платными, но для Алексея это не было проблемой.

Так выглядело лицо Алексея до операций. Фото © VK / Красноярская краевая клиническая больница