В Омске хирурги удалили 86-летней пациентке желчный камень с куриное яйцо
В Омске хирурги удалили 86-летней пациентке желчный камень с куриное яйцо. Фото © Пресс-служба Минздрава Омской области
В Омске хирурги провели 86-летней пациенте операцию по удалению из желчного пузыря камня, выросшего до размеров куриного яйца. Об этом пишет kp.ru.
Пациентка поступила с жалобами на сильную боль в животе. Врачи диагностировали у неё острый холецистит и немедленно приступили к операции. В желчном пузыре оказался камень размером около восьми сантиметров, примерно с куриное яйцо. Камень удаляли лапароскопическим методом через небольшие отверстия во внутренних органах. Такой подход позволяет существенно снизить угрозу осложнений при заживлении раны.
"Наличие такого большого камня грозило пациентке формированием желчнокаменной непроходимости или холангита. Камень может вызвать пролежень стенки желчного пузыря и соседних органов: двенадцатиперстной кишки, тонкой или толстой кишки, желудка, желчного протока", — рассказал врач-хирург БСМП № 1 Александр Кинзерский.
Медик добавил, что каждый год в хирургическое отделение в тяжёлом состоянии попадают несколько пациентов с этим недугом.
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