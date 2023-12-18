Камни в мочевом пузыре размером с IPhone чуть не убили россиянку

Два огромных камня в мочевом пузыре чуть не убили жительницу подмосковной Электростали. Врачи прооперировали женщину, удалив отложения размером с IPhone 15. Об этом сообщает Mash.

Камни-гиганты, которые врачи удалили из мочевого пузыря жительницы Подмосковья. Фото © Mash

50-летняя женщина обратилась в городскую больницу с жалобами на невыносимую боль в пояснице, с которой она проходила около пяти лет. Пациентку отправили на обследование, где и обнаружили два камня-гиганта. Их извлекли хирурги в ходе операции. Оказалось, что общий размер отложений равен длине IPhone 15: длина первого камня — 8,5 см, второго — 5,5 см.

Сейчас женщина по-прежнему находится под наблюдением врачей, но чувствует себя в разы лучше.