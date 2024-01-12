В Тамбовской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибло три человека
Вечером в пятницу, 12 января, в Знаменском районе Тамбовской области на 475-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и грузовик-фургон Mercedes, погибло три человека. Об этом информировало региональное управление ГИБДД.
Столкновение легковушки и фуры в Знаменском районе Тамбовской области. Видео © t.me / Полоса безопасности
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Daewoo Nexia и два пассажира", — говорится в сообщении ведомства.
Оперативники выясняют обстоятельства ДТП. Отмечается, что перекрывать движение не потребовалось.
Ранее Лайф писал, что один человек погиб и 11 пострадали в лобовом столкновении автобуса с фурой в Кстове. Пострадали в основном пассажиры автобуса — рабочие из Таджикистана. Погибший — водитель фуры.