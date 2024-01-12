В Тамбовской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибло три человека

Вечером в пятницу, 12 января, в Знаменском районе Тамбовской области на 475-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и грузовик-фургон Mercedes, погибло три человека. Об этом информировало региональное управление ГИБДД.

Столкновение легковушки и фуры в Знаменском районе Тамбовской области. Видео © t.me / Полоса безопасности

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Daewoo Nexia и два пассажира", — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники выясняют обстоятельства ДТП. Отмечается, что перекрывать движение не потребовалось.