Спешил к семье: Звезда шоу "Голос. Дети" сломала позвоночник в ДТП под Воронежем
Участник шоу "Голос. Дети" Якушев сломал позвоночник в ДТП под Воронежем
Вадим Якушев. Обложка © VK / Вадим Якушев
Участник вокального шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев сломал позвоночник в ДТП под Воронежем. Как сообщает "Стархит", несчастье настигло молодого артиста прямо в канун Нового года.
По информации издания, 20-летний молодой человек направлялся в Пятигорск из Карелии, чтобы провести праздники в кругу семьи, но, увы, грандиозным планам не было суждено сбыться. Вечером 30 декабря на трассе "Дон" в "ниссан", в котором находился Якушев, влетел "мерседес". В результате аварии пострадало несколько человек. В частности, сам музыкант оказался в больнице с переломом позвоночника и другими жуткими травмами. Также госпитализировали 42-летнюю мать Вадима, сейчас ей лучше. Женщина рассказала, что её сыну предстоит долгое лечение, но прогнозы медиков, к счастью, положительные.
"В сознании, руки и ноги двигаются. Прогноз на восстановление есть, но займёт много месяцев в корсете", — поделилась она.
Уроженец Петрозаводска Вадим Якушев обрёл популярность после участия в пятом сезоне шоу "Голос. Дети". Он успешно прошёл слепое прослушивание и попал в команду Валерия Меладзе. После конкурса юный музыкант не забросил творчество и активно занимался своей карьерой.
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