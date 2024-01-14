Спешил к семье: Звезда шоу "Голос. Дети" сломала позвоночник в ДТП под Воронежем

По информации издания, 20-летний молодой человек направлялся в Пятигорск из Карелии, чтобы провести праздники в кругу семьи, но, увы, грандиозным планам не было суждено сбыться. Вечером 30 декабря на трассе "Дон" в "ниссан", в котором находился Якушев, влетел "мерседес". В результате аварии пострадало несколько человек. В частности, сам музыкант оказался в больнице с переломом позвоночника и другими жуткими травмами. Также госпитализировали 42-летнюю мать Вадима, сейчас ей лучше. Женщина рассказала, что её сыну предстоит долгое лечение, но прогнозы медиков, к счастью, положительные.