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14 января, 17:25

Спешил к семье: Звезда шоу "Голос. Дети" сломала позвоночник в ДТП под Воронежем

Участник шоу "Голос. Дети" Якушев сломал позвоночник в ДТП под Воронежем

Вадим Якушев. Обложка © VK / Вадим Якушев

Вадим Якушев. Обложка © VK / Вадим Якушев

Участник вокального шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев сломал позвоночник в ДТП под Воронежем. Как сообщает "Стархит", несчастье настигло молодого артиста прямо в канун Нового года.

По информации издания, 20-летний молодой человек направлялся в Пятигорск из Карелии, чтобы провести праздники в кругу семьи, но, увы, грандиозным планам не было суждено сбыться. Вечером 30 декабря на трассе "Дон" в "ниссан", в котором находился Якушев, влетел "мерседес". В результате аварии пострадало несколько человек. В частности, сам музыкант оказался в больнице с переломом позвоночника и другими жуткими травмами. Также госпитализировали 42-летнюю мать Вадима, сейчас ей лучше. Женщина рассказала, что её сыну предстоит долгое лечение, но прогнозы медиков, к счастью, положительные.

"В сознании, руки и ноги двигаются. Прогноз на восстановление есть, но займёт много месяцев в корсете", — поделилась она.

Уроженец Петрозаводска Вадим Якушев обрёл популярность после участия в пятом сезоне шоу "Голос. Дети". Он успешно прошёл слепое прослушивание и попал в команду Валерия Меладзе. После конкурса юный музыкант не забросил творчество и активно занимался своей карьерой.

Ранее Лайф писал, что в ДТП в Подмосковье погиб 27-летний актёр Максим Шахров. Он спешил на репетицию.

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Наталья Исакова
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