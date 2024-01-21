Семь человек пострадали в ДТП с зерновозом на трассе в Рязани

Семь человек пострадали в ДТП с зерновозом в Рязани. Авария произошла в воскресенье, 21 января, примерно в 15:50 на 191-м километре автодороги М-5 "Урал", сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Кадры с места ДТП в Рязани, где пострадали семь человек. Видео © Telegram / ЧП и ДТП Рязань

Предварительно, водитель компактвэна "Шевроле-Орландо" совершил столкновение с грузовиком, перевозившим зерно. Большегруз в ходе ДТП опрокинулся, а легковушку развернуло. В результате происшествия пострадали оба водителя, а также пять пассажиров "шевроле" — всем им оказали необходимую медицинскую помощь. На кадрах с места видно, что у легковушки фактически смята передняя часть. Один из очевидцев отметил, что "движок лежит отдельно" от машины.