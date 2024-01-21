Женщина погибла, столкнувшись с "газелью" на МКАД

На востоке Москвы произошла авария между автомобилями "Лада" и "Газель". Как пишет телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы, в результате ДТП погибла женщина-водитель.

Авария произошла на внешней стороне 108-го километра МКАД. В результате столкновения автомобилей на месте скончалась женщина, управлявшая "ладой". Сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах произошедшего.