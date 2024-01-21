Женщина погибла, столкнувшись с "газелью" на МКАД
Телеканал "360": Женщина погибла в аварии с участием "лады" и "газели" на МКАД
На востоке Москвы произошла авария между автомобилями "Лада" и "Газель". Как пишет телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы, в результате ДТП погибла женщина-водитель.
Авария произошла на внешней стороне 108-го километра МКАД. В результате столкновения автомобилей на месте скончалась женщина, управлявшая "ладой". Сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе из-за столкновения сразу трёх грузовых автомобилей в одной из машин оказался зажат человек.
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