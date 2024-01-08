Человека зажало в салоне после столкновения трёх грузовиков на МКАД

В результате столкновения сразу трёх грузовых автомобилей на МКАД в одной из машин оказался зажат человек. Об этом сообщает телеканал "360".

По его данным, массовое ДТП произошло днём в понедельник, 8 января, на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе. На место прибыли спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

В телеграм-канале столичного Дептранса подтвердили информацию об аварии с тремя большегрузами. В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне МКАД восстановлено.