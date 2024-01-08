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8 января, 18:10

Человека зажало в салоне после столкновения трёх грузовиков на МКАД

В результате столкновения сразу трёх грузовых автомобилей на МКАД в одной из машин оказался зажат человек. Об этом сообщает телеканал "360".

По его данным, массовое ДТП произошло днём в понедельник, 8 января, на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе. На место прибыли спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

В телеграм-канале столичного Дептранса подтвердили информацию об аварии с тремя большегрузами. В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне МКАД восстановлено.

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Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Также пострадало семь человек, включая пятерых детей.

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ТАСС / Дмитрий Голубович

Наталья Исакова
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