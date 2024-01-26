Регион

Уведомления отключены

26 января, 04:50

Автомобиль с россиянами перевернулся на крышу на тайском Пхукете

ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police

ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police

Автомобиль с российскими туристами перевернулся на тайском Пхукете. Судя по фотографиям с места ДТП, которые публикует туристическая полиция острова, легковушка перевернулась на крышу.

По данным SHOT, в машине были двое — девушку госпитализировали с лёгкими травмами, мужчина серьёзно не пострадал. Всё произошло на дороге в районе Вичит. Водитель не справился с управлением, после чего авто занесло и перевернуло.

  • ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police
    ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police
  • ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police
    ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police
  • ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police
    ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police

ДТП на Пхукете, в которое попали российские туристы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Tourist Police

1 / 3
Камера сняла момент наезда Audi на двух девочек-подростков в Калининграде
Камера сняла момент наезда Audi на двух девочек-подростков в Калининграде

Ранее Лайф рассказывал о столкновении двух легковушек на трассе в Карелии. В результате ДТП погибло четыре человека.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров