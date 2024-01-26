Автомобиль с россиянами перевернулся на крышу на тайском Пхукете

Автомобиль с российскими туристами перевернулся на тайском Пхукете. Судя по фотографиям с места ДТП, которые публикует туристическая полиция острова, легковушка перевернулась на крышу.

По данным SHOT, в машине были двое — девушку госпитализировали с лёгкими травмами, мужчина серьёзно не пострадал. Всё произошло на дороге в районе Вичит. Водитель не справился с управлением, после чего авто занесло и перевернуло.