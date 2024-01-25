Камера сняла момент наезда Audi на двух девочек-подростков в Калининграде

В центре Калининграда на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Audi сбил двух 16-летних девушек. Одна из них получила тяжёлые травмы и находится в коме. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Момент ДТП в Калининграде. Видео © T.me / "МВД Медиа"

По предварительной информации, 53-летний водитель Audi сбил двух 16-летних девушек, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на Ленинском проспекте.

"Одна из пострадавших девушек госпитализирована, находится в состоянии комы. Вторая несовершеннолетняя направлена в операционную областной больницы", — рассказали в ведомстве.

Последствия ДТП в Калининграде Видео © T.me / "Клопс"

На видео, опубликованном УМВД, можно увидеть, что две девушки переходят проспект на мигающий жёлтый свет, когда их сбивает автомобиль. Судя по кадрам, водитель даже не пытается затормозить. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). В пресс-службе отметили, что тяжесть преступления может измениться в зависимости от состояния пострадавших.