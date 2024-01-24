В Пряжинском районе Карелии на трассе "Кола" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, четыре человека погибли. Об этом сообщило МВД республики.

В Карелии при столкновении двух легковых иномарок погибло четыре человека. Видео © Telegram / Полиция Карелии

"По предварительным данным, около 20:00 в районе посёлка Матросы столкнулись "вольво" и "грейтвол". Погибшие — 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок", — информировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Водитель другой иномарки, 36-летний житель Мурманской области, и двое детей-пассажиров живы и доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска для детального медицинского осмотра. Правоохранители устанавливают причины аварии.