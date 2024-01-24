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24 января, 20:55

В Карелии при столкновении двух легковых иномарок погибло четыре человека

В Пряжинском районе Карелии на трассе "Кола" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, четыре человека погибли. Об этом сообщило МВД республики.

В Карелии при столкновении двух легковых иномарок погибло четыре человека. Видео © Telegram / Полиция Карелии

"По предварительным данным, около 20:00 в районе посёлка Матросы столкнулись "вольво" и "грейтвол". Погибшие — 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок", — информировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Водитель другой иномарки, 36-летний житель Мурманской области, и двое детей-пассажиров живы и доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска для детального медицинского осмотра. Правоохранители устанавливают причины аварии.

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Ранее стало известно о том, что пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге. Лайф опубликовал видео с места происшествия, где видны несколько карет скорой помощи. Позже появились и кадры с моментом наезда транспортного средства на людей.

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Кадр из видео Telegram / Полиция Карелии

Лариса Сафронова
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