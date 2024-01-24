Эстонский "волонтёр" угодил за решётку на Украине из-за смертельного ДТП

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Эстонец Мартин Таннинг устроил смертельное ДТП на Украине, отвозя груз для ВСУ

24 января, 16:54
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Днепропетровской области эстонец Мартин Таннинг, помогавший украинской армии, в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Об этом пишет украинское издание Postimees.

Авария произошла 29 декабря. Таннинг за рулём грузовика "Вольво" направлялся в подразделение ВСУ с партией военной помощи. На трассе его автомобиль влетел во впереди двигавшийся внедорожник, пассажир которого скончался от полученных травм. Полиция установила, что в момент столкновения эстонец был сильно пьян.

"Это было сочетание множества плохих обстоятельств", объяснил ДТП один из помощников Таннинга. Сейчас эстонец отправлен в СИЗО.

На фронте погиб ещё один известный актёр, примкнувший к украинской армии
На фронте погиб ещё один известный актёр, примкнувший к украинской армии

Ранее сообщалось, что на Украине умер военный лётчик генерал-лейтенант Станислав Павлович. Причина кончины официально не называется, однако известно, что в 65 лет пилот продолжал тренировать курсантов для отправки на фронт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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