Эстонский "волонтёр" угодил за решётку на Украине из-за смертельного ДТП Эстонец Мартин Таннинг устроил смертельное ДТП на Украине, отвозя груз для ВСУ 24 января, 16:54 Обложка © Shutterstock

В Днепропетровской области эстонец Мартин Таннинг, помогавший украинской армии, в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Об этом пишет украинское издание Postimees.

Авария произошла 29 декабря. Таннинг за рулём грузовика "Вольво" направлялся в подразделение ВСУ с партией военной помощи. На трассе его автомобиль влетел во впереди двигавшийся внедорожник, пассажир которого скончался от полученных травм. Полиция установила, что в момент столкновения эстонец был сильно пьян.

"Это было сочетание множества плохих обстоятельств", — объяснил ДТП один из помощников Таннинга. Сейчас эстонец отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что на Украине умер военный лётчик генерал-лейтенант Станислав Павлович. Причина кончины официально не называется, однако известно, что в 65 лет пилот продолжал тренировать курсантов для отправки на фронт.

Авторы Татьяна Миссуми