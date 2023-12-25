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25 декабря, 15:51
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На фронте погиб ещё один известный актёр, примкнувший к украинской армии

Госкино Украины сообщило о гибели примкнувшего к ВСУ актёра Богдана Колесника

Убитый украинский актёр Богдан Колесник. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Госкино Украины

Убитый украинский актёр Богдан Колесник. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Госкино Украины

Известный актёр Богдан Колесник погиб на фронте, примкнув к ВСУ. Об этом сообщило Госкино Украины. Подробности гибели не разглашаются. По информации СМИ, Колесник был убит 23 декабря, "выполняя боевое задание".

До специальной военной операции актёр снимался в таких сериалах, как "Суперкопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Российский зритель мог знать Колесника по криминальному сериалу "Чёрные кошки", где он сыграл роль уголовника Лома.

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К слову, Колесник — далеко не первый украинский актёр, который вступил в ряды территориальной обороны, попал на передовую и встретил смерть. В начале декабря стало известно о гибели 42-летнего актёра Василия Кухарского из сериалов "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны", а спустя несколько дней похоронку получили родственники актёра Андрея Павленко, который снялся в фильме "По законам военного времени – 2".

Марина Калегина
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