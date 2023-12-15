Минюст РФ признал иноагентом актёра Анатолия Белого*

"Вайсман* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что проживающий за границей Белый* в качестве респондента участвовал на информационных площадках, которые предоставлялись зарубежными структурами. Кроме того, актёр выступал организатором сбора средств в поддержку ВСУ. Реестр иноагентов пополнили также бывший журналист и шеф-редактор издания "Чита.ру" Андрей Затирко*, новосибирский депутат Хельга Пирогова*, журналист Григорий Шведов*, а также активист Денис Соколов*.

Как сообщал Лайф, Белый* сбежал из России после начала СВО. Он выступил против спецоперации, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. Ещё прошлой весной Белый* исключил возвращение в Россию из Израиля. При этом в Европе отменили "уникальный" спектакль с ним. Причиной стал низкий спрос на билеты. В конце ноября стало известно, что артист переписал на жену огромную квартиру в центре Москвы, что его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания.