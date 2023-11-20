"Гнилое нутро": Актёр Никоненко рассказал, как Анатолий Белый пытался сорвать его спектакли в Израиле

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, как актёр Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман), который в прошлом году уволился из МХТ имени Чехова и переехал с семьёй в Израиль, начал портить жизнь бывшим коллегам и не давать им выступать за рубежом.

Так, по словам Никоненко, Белый-Вайсман сорвал гастроли труппы театра "Ленком" в Израиле, забросав организаторов кляузами и создав реальную угрозу безопасности для актёров.

"Жаба душит. Гнилое нутро, а притворялся приличным человеком. Но это и не только желчь. Я убеждён, что за это и деньги платят. Это совсем уже такое, ниже плинтуса", — подчеркнул народный артист РСФСР в беседе с "Царьградом".

По его словам, "Ленком" — не единственная жертва действий Белого. Никоненко собирался приехать в еврейское государство со спектаклем Островского "Не в свои сани не садись". Однако организовать выступление не получилось из-за русофобской деятельности Вайсмана.

А ранее Никоненко объяснил, почему поддержал спецоперацию на Украине. Актёр рассказал, что после начала СВО помогает российским бойцам и организовывает концерты в прифронтовой зоне. Никоненко также осудил Аллу Пугачёву и её прихвостню Галкина*. Он призвал наплевать на них и забыть раз и навсегда.