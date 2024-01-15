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15 января, 07:01

На Украине погиб самый опытный лётчик ВСУ генерал Павлович

На Украине умер военный лётчик генерал Станислав Павлович

Похороны Станислава Павловича во Львове. Обложка © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Воздушное командование "Запад" Воздушных сил Украины

Похороны Станислава Павловича во Львове. Обложка © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Воздушное командование "Запад" Воздушных сил Украины

На Украине умер военный лётчик генерал-лейтенант Станислав Павлович, сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Запад", которым он руководил в 2008–2013 годах. Причина кончины официально не называется, однако известно, что в 65 лет пилот продолжал тренировать курсантов.

За время службы Павлович успел освоить целый ряд воздушных судов: Л-29, МиГ-15, две модификации МиГ-21, Су-7У, пять модификаций Су-17 и три — Су-24. Его называли самым опытном лётчиком Незалежной. Похороны прошли 13 января во Львове.

Известный украинский лётчик погиб при столкновении двух истребителей ВСУ
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Ранее на Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой Шлем) — 23-летний Владислав. Аса не стало в ходе очередного боевого вылета. Подробности не раскрываются.

Матвей Константинов
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