На Украине погиб самый опытный лётчик ВСУ генерал Павлович

На Украине умер военный лётчик генерал-лейтенант Станислав Павлович, сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Запад", которым он руководил в 2008–2013 годах. Причина кончины официально не называется, однако известно, что в 65 лет пилот продолжал тренировать курсантов.

За время службы Павлович успел освоить целый ряд воздушных судов: Л-29, МиГ-15, две модификации МиГ-21, Су-7У, пять модификаций Су-17 и три — Су-24. Его называли самым опытном лётчиком Незалежной. Похороны прошли 13 января во Львове.