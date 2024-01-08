Вслед за Джусом: На Украине подтвердили гибель ещё одного лётчика-аса
Украинские СМИ сообщили о гибели лётчика ВСУ с позывным Голубой шлем
Ещё один украинский лётчик не вернулся из боевого вылета. Речь идёт о пилоте истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем), сообщило со ссылкой на источники местное издание "Страна.ua".
По данным журналистов, погибшим оказался 23-летний военнослужащий по имени Владислав. Обстоятельства смерти лётчика не раскрываются. Вооружённые силы Незалежной пока не подтвердили потерю.
В издании считают, что Голубой шлем мог пилотировать МиГ-29, который был сбит российскими системами ПВО в конце декабря 2023 года. О поражении "двадцать девятого" МО РФ сообщало 29 числа.
Не лучше дела обстоят и у украинской пехоты, которая всё чаще отказывается вступать в бой, предпочитая свести счёты с жизнью. Такая ситуация сейчас сложилась вблизи Крынок, рассказывал Лайф.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine