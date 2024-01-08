Вслед за Джусом: На Украине подтвердили гибель ещё одного лётчика-аса

Ещё один украинский лётчик не вернулся из боевого вылета. Речь идёт о пилоте истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем), сообщило со ссылкой на источники местное издание "Страна.ua".

По данным журналистов, погибшим оказался 23-летний военнослужащий по имени Владислав. Обстоятельства смерти лётчика не раскрываются. Вооружённые силы Незалежной пока не подтвердили потерю.

В издании считают, что Голубой шлем мог пилотировать МиГ-29, который был сбит российскими системами ПВО в конце декабря 2023 года. О поражении "двадцать девятого" МО РФ сообщало 29 числа.