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8 января, 02:37

Вслед за Джусом: На Украине подтвердили гибель ещё одного лётчика-аса

Украинские СМИ сообщили о гибели лётчика ВСУ с позывным Голубой шлем

Ещё один украинский лётчик не вернулся из боевого вылета. Речь идёт о пилоте истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем), сообщило со ссылкой на источники местное издание "Страна.ua".

По данным журналистов, погибшим оказался 23-летний военнослужащий по имени Владислав. Обстоятельства смерти лётчика не раскрываются. Вооружённые силы Незалежной пока не подтвердили потерю.

В издании считают, что Голубой шлем мог пилотировать МиГ-29, который был сбит российскими системами ПВО в конце декабря 2023 года. О поражении "двадцать девятого" МО РФ сообщало 29 числа.

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Не лучше дела обстоят и у украинской пехоты, которая всё чаще отказывается вступать в бой, предпочитая свести счёты с жизнью. Такая ситуация сейчас сложилась вблизи Крынок, рассказывал Лайф.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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