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26 августа, 18:32
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Зеленский высказался о гибели "призрака Киева" в "воздушном бою" со своими же

Зеленский высказался о гибели лётчика Джуса в авиакатастрофе под Житомиром

<p>Лётчик ВСУ Андрей Пильщик с позывным Джус. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Juice Fighter / Maslovsaslov</p>

Лётчик ВСУ Андрей Пильщик с позывным Джус. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Juice Fighter / Maslovsaslov

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инцидент со столкновением двух учебных самолётов в Житомирской области, жертвами которого стали три лётчика, включая Джуса (Андрей Пильщиков), прозванного одним из "призраков Киева". Президент пообещал не забывать имён погибших защитников страны, а также выразил их семьям свои соболезнования.

"Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое лётчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Лидер Незалежной подчеркнул, что точные детали произошедшего между украинскими бортами "воздушного боя" в настоящий момент неизвестны. Они будут установлены в ходе расследования.

На Украине подтвердили гибель Джуса и двух пилотов при столкновении самолётов ВСУ

На Украине подтвердили гибель Джуса и двух пилотов при столкновении самолётов ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. "Призрак Киева" назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ. По словам командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, произошедшее вызвало у него неизмеримую боль.

Илья Пушкарев
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