Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инцидент со столкновением двух учебных самолётов в Житомирской области, жертвами которого стали три лётчика, включая Джуса (Андрей Пильщиков), прозванного одним из "призраков Киева". Президент пообещал не забывать имён погибших защитников страны, а также выразил их семьям свои соболезнования.

"Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое лётчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Лидер Незалежной подчеркнул, что точные детали произошедшего между украинскими бортами "воздушного боя" в настоящий момент неизвестны. Они будут установлены в ходе расследования.