Украинский лидер Владимир Зеленский спустя сутки признал инцидент со столкновением двух учебных самолётов в Житомирской области, жертвами которого стали три лётчика, включая Джуса (Андрей Пильщиков), прозванного одним из "призраков Киева". Президент пообещал, что "воздушный бой" между своими будет расследован.

Лидер Незалежной подчеркнул, что точные детали произошедшего между украинскими бортами "воздушного боя" в настоящий момент неизвестны. Они будут установлены в ходе расследования.