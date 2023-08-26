Зеленский высказался о гибели "призрака Киева" в "воздушном бою" со своими же
Зеленский высказался о гибели лётчика Джуса в авиакатастрофе под Житомиром
Лётчик ВСУ Андрей Пильщик с позывным Джус. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Juice Fighter / Maslovsaslov
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инцидент со столкновением двух учебных самолётов в Житомирской области, жертвами которого стали три лётчика, включая Джуса (Андрей Пильщиков), прозванного одним из "призраков Киева". Президент пообещал не забывать имён погибших защитников страны, а также выразил их семьям свои соболезнования.
"Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое лётчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Лидер Незалежной подчеркнул, что точные детали произошедшего между украинскими бортами "воздушного боя" в настоящий момент неизвестны. Они будут установлены в ходе расследования.
Ранее Лайф рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. "Призрак Киева" назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ. По словам командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, произошедшее вызвало у него неизмеримую боль.