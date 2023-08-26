Зеленский вынужденно признал гибель "призрака Киева" в "воздушном бою" со своими же
Зеленский высказался о гибели лётчика Джуса в авиакатастрофе под Житомиром
Лётчик ВСУ Андрей Пильщик с позывным Джус. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Juice Fighter / Maslovsaslov
Украинский лидер Владимир Зеленский спустя сутки признал инцидент со столкновением двух учебных самолётов в Житомирской области, жертвами которого стали три лётчика, включая Джуса (Андрей Пильщиков), прозванного одним из "призраков Киева". Президент пообещал, что "воздушный бой" между своими будет расследован.
Лидер Незалежной подчеркнул, что точные детали произошедшего между украинскими бортами "воздушного боя" в настоящий момент неизвестны. Они будут установлены в ходе расследования.
Ранее Лайф рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. "Призрак Киева" назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ.