Российская авиация и ПВО за неделю уничтожили 10 самолётов и 2 вертолёта ВСУ

Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили десять самолётов и два вертолёта Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты десять самолётов и два вертолёта противника. В том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.