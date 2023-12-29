Российская авиация и ПВО за неделю уничтожили 10 самолётов и 2 вертолёта ВСУ
Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили десять самолётов и два вертолёта Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты десять самолётов и два вертолёта противника. В том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что суточные потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Поражение нанесено силам 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.
Vk / Минобороны России