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Опубликовано 29 декабря 2023, 11:09

Российская авиация и ПВО за неделю уничтожили 10 самолётов и 2 вертолёта ВСУ

Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили десять самолётов и два вертолёта Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты десять самолётов и два вертолёта противника. В том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что суточные потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Поражение нанесено силам 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

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Vk / Минобороны России

Ян Поланин
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