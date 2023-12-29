Истребитель Су-35 отвёл от российских бомбардировщиков ударную группу ВСУ
Минобороны: Истребитель Су-35 отвёл от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ
Российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от ударной группы украинских войск, которая в результате прервала выполнение задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один из лётчиков российского истребителя выполнял задачу по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков. В ходе полёта он обнаружил в небе ударную группу противника, после чего сблизился с ней.
"Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", — сообщил лётчик.
В результате боевая задача российских сил была выполнена и лётчики благополучно вернулись на аэродром.
Ранее экипажи Су-34 разгромили командные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. Бомбардировка пунктов противника производилась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их применение позволяет наносить удары, не попадая в область поражения противовоздушной обороны противника.
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